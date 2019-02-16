Wizz Air запускает два новых рейса из Киева

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Wizz Air с мая открывает в 2 новых маршрута из Киева в два греческих города. Рейсы по маршруту Киев-Афины и Киев-Салоники.
Частота полетов – дважды в неделю: по вторникам и субботам и по понедельникам и пятницам соответственно.
Стоимость билетов – от 19,99 евро.
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