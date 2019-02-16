В Эстонии закроют филиал Danske Bank после скандала с деньгами из РФ - СМИ

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Финансовая инспекция Эстонии оформила предписание с требованием закрыть эстонский филиал Danske Bank, который оказался в центре скандала с отмыванием денег.
Надзорный орган пообещал предоставить более подробную информацию в ближайшее время, сообщает ERR.
Danske Bank подозревается в содействии масштабному отмыванию денег в своем эстонском филиале, через который в 2007-2015 годах прошло около 200 млрд евро сомнительного происхождения. Часть этих средств шла из России и других бывших республик СССР.
Скандал уже привел к отставке главы Danske Bank Томаса Боргена, а в нескольких странах-членах ЕС начался пересмотр правил, регулирующих деятельность финансовых учреждений.
Подозрения в отмывании денег в Danske Bank расследуются в Дании, Эстонии, Великобритании, Франции, Германии и США.
В сентябре 2017 года газета Berlingske написала о том, что Danske Bank получил 2,4 млрд теневых средств из Азербайджана. В июле 2018-го появилась информация о том, что в период между 2012 и 2015 годами этот же банк получил 7 млрд евро из России.
В начале сентября СМИ опубликовали информацию об отмывании 28 млрд евро российских средств.
Источник в Дании утверждает, что эти средства были связаны с президентом РФ Владимиром Путиным и ФСБ. Часть имеет отношение к убийству Сергея Магнитского в 2009 году, считает британский бизнесмен Билл Броудер, бывший работодатель Магнитского.
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