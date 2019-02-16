Через 10 лет грузовики и автобусы в ЕС должны сократить выбросы на 30%

Европарламент и страны-члены ЕС в ночь на вторник, 19 февраля, достигли согласия по ограничению уровня выбросов углекислого газа грузовиками и автобусами.

Об этом сообщил Twitter-аккаунт румынского председательства в ЕС.

Согласно данным Еврокомиссии, уровень выбросов углекислого газа новыми автобусами и грузовиками в 2030 году должен быть на 30% меньше, чем 2019 году. К 2025 году установлена промежуточная цель — сокращение выбросов на 15%.

Также запланировано введение поощрительных стимулов за введение в эксплуатацию транспортных средств с нулевым или низким уровнем выбросов.

Напомним, 20 декабря 2018 представители стран-членов ЕС приняли решение о том, что выбросы углекислого газа крупными грузовыми автомобилями и автобусами в странах Евросоюза до 2025 года должны сократиться на 15% по сравнению с показателями 2019 года. Соответствующий план сокращения выбросов Еврокомиссия приняла еще в мае 2018 года.

После согласования странами ЕС решение еще должен утвердить Европарламент, который в ноябре 2018 одобрил амбициозные цели: сокращение выбросов на 20% к 2025 году и на 35% — до 2030 года.

В декабре 2018 после сложных переговоров представители стран ЕС и Европарламент договорились ввести сокращение выбросов углекислого газа автомобилями. Таким образом, новые машины в ЕС с 2030 года должны выбрасывать на 37,5% меньше CO2, а с 2025 (как промежуточная цель) — на 15% меньше.