В Норвегии создали первую летающую электростанцию

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Международная нефтегазовая компания Shell и американская Makani, входящая в холдинг Alphabet, займутся созданием новой прибрежной ветряной электростанции в Норвегии. Согласно посту генерального директора Makani Форта Фелкера на Medium, электростанция будет выполнена на базе летающих ветрогенераторов.
Все ветряные электростанции, конструкция которых может различаться, работают по общему принципу. Воздушные потоки вращают воздушный винт, который, в свою очередь, приводит в движение генератор. Энергия с генератора подается на подстанцию, где производится стабилизация напряжения.
Оттуда электричество поступает уже в энергетическую компанию, а затем перенаправляется конечным потребителям. При этом эффективность ветряных электростанций напрямую зависит от скорости ветра — чем она выше, тем большую мощность выдают станции.
При этом при скоростях ветра ниже или выше расчетных станции перестают работать — в первом случае из-за недостаточной силы ветра, а во втором — для избежания поломок. Разработка летающего ветрогенератора, выполненного в виде кордового планера, велась компанией Makani на протяжении последних пяти лет. Первые летные испытания станции состоялись в июне 2017 года.
Летающий ветрогенератор должен будет парить на высотах, где практически постоянно присутствует ветер, и вырабатывать электричество. Ветрогенератор Makani, выполненный в виде самолета, специальным тросом соединен с землей. Ветрогенератор, имеющий размах крыла 25,9 метра, способен подниматься на высоту до 305 метров. Аппарат оснащен восемью небольшими генераторами, соединенными с воздушными винтами диаметром 2,3 метра каждый.
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