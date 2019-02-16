Европа и Китай усилят сотрудничество в автомобильном бизнесе

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Европейская ассоциация автопроизводителей и Китайская ассоциация автопроизводителей подписали соглашение о сотрудничестве.
Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.
Будущее сотрудничество между этими двумя регионами будет сосредоточено на трех областях:
Ассоциации также планируют объединить усилия на глобальном уровне для обеспечения международной гармонизации автомобильных стандартов и правил.
На сегодня рынки КНР и ЕС являются крупнейшими в мире и составляют около половины всех глобальных продаж и производства легковых автомобилей.
Авторынок ЕС в прошлом году вырос всего на 0,1%. Несмотря на достаточно скромное увеличение, рост европейского рынка отмечается пятый год подряд.
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