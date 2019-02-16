Европа и Китай усилят сотрудничество в автомобильном бизнесе

Европейская ассоциация автопроизводителей и Китайская ассоциация автопроизводителей подписали соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Будущее сотрудничество между этими двумя регионами будет сосредоточено на трех областях:

транспортные средства «новой энергии» и инфраструктура для зарядки и заправки таких транспортных средств с альтернативным питанием;

широкое внедрение автоматизированного вождения;

повышение стандартов по выбросам CO2 и других загрязняющих веществ.

Ассоциации также планируют объединить усилия на глобальном уровне для обеспечения международной гармонизации автомобильных стандартов и правил.

На сегодня рынки КНР и ЕС являются крупнейшими в мире и составляют около половины всех глобальных продаж и производства легковых автомобилей.

Авторынок ЕС в прошлом году вырос всего на 0,1%. Несмотря на достаточно скромное увеличение, рост европейского рынка отмечается пятый год подряд.