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Европа и Китай усилят сотрудничество в автомобильном бизнесе

Европа и Китай усилят сотрудничество в автомобильном бизнесе

Европейская ассоциация автопроизводителей и Китайская ассоциация автопроизводителей подписали соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Будущее сотрудничество между этими двумя регионами будет сосредоточено на трех областях:

  • транспортные средства «новой энергии» и инфраструктура для зарядки и заправки таких транспортных средств с альтернативным питанием;
  • широкое внедрение автоматизированного вождения;
  • повышение стандартов по выбросам CO2 и других загрязняющих веществ.

Ассоциации также планируют объединить усилия на глобальном уровне для обеспечения международной гармонизации автомобильных стандартов и правил.

На сегодня рынки КНР и ЕС являются крупнейшими в мире и составляют около половины всех глобальных продаж и производства легковых автомобилей.

Авторынок ЕС в прошлом году вырос всего на 0,1%. Несмотря на достаточно скромное увеличение, рост европейского рынка отмечается пятый год подряд.

По материалам Укравтопром
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