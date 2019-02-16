В ЕС снизят комиссию за международные переводы в евро

Европарламент принял новые правила международных переводов валюты, обязав европейские банки устанавливать одинаковый размер комиссии для переводов в евро и в других валютах.

Соответствующие правила будут действовать как на территории еврозоны, так и на территории других стран-членов ЕС.

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Соответствующее решение поддержало 532 евродепутата.

Новые правила предусматривают:

Защиту потребителей от произвольных сборов банков за конвертацию валют, ведь отныне комиссия в евро и в любой другой валюте будет одинаковой.

Делая международный перевод, европейский потребитель получит сообщение, в котором будет содержаться информация о комиссии в евро и в валюте его счета. Такие услуги по уведомлению должны быть бесплатными.

Банки обяжут раскрывать размеры комиссии и сумму конвертированного в иную валюту перевода еще до того, как такой перевод будет сделан.

«150 миллионов человек и 6 миллионов компаний, которые живут вне еврозоны платят гораздо более высокую комиссию за переводы евро, чем их коллеги в еврозоне. Такого больше не будет, и все европейцы будут платить значительно меньшую комиссию, что позволит им сохранить более 1 миллиарда евро ежегодно», — говорится в сообщении на сайте Европарламента.