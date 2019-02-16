Bitmain представила чип нового поколения для майнеров

Крупнейший производитель майнингового оборудования Bitmain представил 7-нанометровый ASIC-чип под названием BM1397, ориентированный на алгоритм SHA256 – в первую очередь биткоин и Bitcoin Cash, пишет Сегодня.

Представители компании подчеркнули, что BM1397 потребляет на 28,6% меньше энергии, чем предыдущая версия. При этом соотношение между энергией и вычислительной мощностью составляет порядка 30 Дж/терахеш.

Новый чип построен на базе 7-нанометрового FinFET-процессора от тайваньской TSMC.

Bitmain встроит разработку в ASIC-устройства S17 и T17, релиз которых состоится в ближайшее время.