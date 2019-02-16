В РФ оценили ущерб экономике от санкций Украины

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Санкции, введенные против российских товаров за рубежом, нанесли экономике России ущерб в $6,3 млрд, подсчитали в МЭРТ РФ.
Из подготовленной министерством презентации следует, что лидером по количеству введенных ограничений против российских товаров стал Евросоюз (25), на втором месте Украина (22), далее следуют Индия (16), Беларусь (13), Турция (12) и США (9).
Однако по предполагаемому ущербу экономике России распределение стран получилось иным: на первом месте ЕС ($2,4 млрд), на втором — США ($1,1 млрд) и на третьем Украина ($775 млн). За тройкой «лидеров» следуют Турция ($713 млн), Индия ($377 млн), Иран ($320 млн) и Китай ($174 млн).
Несмотря на то, что Беларусь, по данным Минэкономики, ввела против российских товаров относительно большое количество ограничительных мер, предполагаемый ущерб от них составил всего $42 млн.
Наибольшие потери от защитных мер понес металлургический сектор РФ — почти $4 млрд, на втором месте — сельскохозяйственная промышленность — $1,1 млрд, замыкает тройку химическая промышленность, которая понесла потери в размере $640 млн.
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