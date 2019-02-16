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Премьер спрогнозировал, когда в Украине может стабилизироваться гривна

Премьер спрогнозировал, когда в Украине может стабилизироваться гривна

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что в 2019 году можно будет достичь абсолютной стабильности национальной валюты.

По словам Гройсмана, избирательный процесс влияет на экономический рост не совсем положительно.

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“В 2019 году если продолжать работать, привлекая инвестиции, развивая промышленность и другие секторы экономики, мы можем достичь абсолютной стабильности национальной валюты, и не будет резкого роста цен, как мы видели в предыдущие годы. Далее мы планируем рост экономический. Но мы понимаем, что избирательный процесс влияет на это не совсем положительно”, – сказал он.

По материалам РБК-Украина
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