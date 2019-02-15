В Индии угнали грузовик со смартфонами Xiaomi

В Индии в эту среду произошло ограбление, в котором фигурируют смартфоны Xiaomi. Целью злоумышленников стал целый грузовик, который вез ценный груз мимо деревни Дагадарти в город Калькутта.

В полицейском рапорте говорится о том, что ограбление произошло, когда водитель грузовика остановился, чтобы немного отдохнуть. Четыре грабителя избили водителя, после чего привязали его к дереву. Они сели в машину, в которой были смартфоны Xiaomi на сумму более 140 тыс. долларов.

Позже они бросили автомобиль в деревне Говраварам, где груз был перемещен в другой грузовик, и скрылись с полицейских радаров. Местные жители, которые обнаружили водителя привязанным к дереву, оказали ему первую помощь и вызвали полицию, которая сразу же занялась поиском грузовика. Полиция заявила, что ограбление было заранее спланировано, добавив, что информатор, который слил маршрут движения, скорее всего, является сотрудником Xiaomi.

Грузовик вез различные модели смартфонов Xiaomi стоимостью от 85 до 200 долларов. Флагманов в партии не было.