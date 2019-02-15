В Индии угнали грузовик со смартфонами Xiaomi

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Индии в эту среду произошло ограбление, в котором фигурируют смартфоны Xiaomi. Целью злоумышленников стал целый грузовик, который вез ценный груз мимо деревни Дагадарти в город Калькутта.
В полицейском рапорте говорится о том, что ограбление произошло, когда водитель грузовика остановился, чтобы немного отдохнуть. Четыре грабителя избили водителя, после чего привязали его к дереву. Они сели в машину, в которой были смартфоны Xiaomi на сумму более 140 тыс. долларов.
Позже они бросили автомобиль в деревне Говраварам, где груз был перемещен в другой грузовик, и скрылись с полицейских радаров. Местные жители, которые обнаружили водителя привязанным к дереву, оказали ему первую помощь и вызвали полицию, которая сразу же занялась поиском грузовика. Полиция заявила, что ограбление было заранее спланировано, добавив, что информатор, который слил маршрут движения, скорее всего, является сотрудником Xiaomi.
Грузовик вез различные модели смартфонов Xiaomi стоимостью от 85 до 200 долларов. Флагманов в партии не было.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минфине рассказали, когда экономика Украины догонит Польшу11 ч. назад - 2150 30
С 1 марта пенсии в Украине увеличатся на 17-20% - Розенко9 ч. назад - 1567 14
За долги по коммуналке у украинцев могут забрать квартиру - эксперт9 ч. назад - 2710 11
В Украине стало больше безработных13 ч. назад - 1398 6
В Германии растет дефицит рабочей силы14 ч. назад - 3546 5
Е-кабинет: для физических лиц ввели новые услуги13 ч. назад - 6198 1
В Германии растет дефицит рабочей силы14 ч. назад - 3546 5
За долги по коммуналке у украинцев могут забрать квартиру - эксперт9 ч. назад - 2710 11
Названы профессии, по которым наибольшее количество вакансийВчера, 22:00 - 2514 3
ТОП-10 самых продаваемых новых электрокаров в миреВчера, 21:00 - 2409
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна5 ч. назад - 298 1
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)Позавчера, 12:10 - 1948 2
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 969
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 1870
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 1160