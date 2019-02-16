Samsung представит беспроводные наушники Galaxy Buds

На 20 февраля компания Samsung запланировала большую презентацию, в рамках которой представит долгожданный флагманский смартфон Galaxy S10. Теперь стало известно, что во время того же мероприятия компания покажет еще и беспроводные наушники Galaxy Buds.

В сети появились качественные рендеры и некоторые спецификации Samsung Galaxy Buds.

Так, внешне новые наушники похожи на предшественников Gear IconX. Они получат аккумуляторы емкостью 58 мАч и зарядный кейс с батареей на 252 мАч.

Кейс будет поддерживать функцию беспроводной зарядки. Galaxy Buds также будет иметь поддержку Bluetooth 5.0, встроенный накопитель на 8 ГБ и защиту от воды по стандарту IPX2.