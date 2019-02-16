Xiaomi Redmi Note 7 не приносит прибыли компании

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Глава бренда Redmi Лу Вейбин опубликовал в Weibo довольно неожиданное заявление. По его заверениям, компания Xiaomi получает крайне незначительную прибыль от продаж смартфонов Redmi Note 7.
Напомним, Xiaomi Redmi Note 7 получил 48-мегапиксельную основную камеру и при этом стоит от 147 долларов.
Не удивительно, что он стал настоящим хитом в Китае и пребівает в дефиците. Кроме того, новинка уже недоступна в обычных розничных магазинах.
Как раз по поводу недоступности Xiaomi Redmi Note 7 в обычных магазинах пользователь соцсети и спросил топ-менеджера. На что тот ответил, что прибыль с Xiaomi Redmi Note 7 небольшая, а некоторые версии вообще предлагаются в убыток.
К слову, уже 28 февраля Xiaomi Redmi Note 7 поступит в продажу в Индии, а вскоре ожидается его появление и в других регионах.
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