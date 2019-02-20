Где сейчас самый большой выбор столичных новостроек около метро (инфографика)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Больше всего новых квартир в 5-минутной доступности возле «Дворца „Украина“», «Осокорков», «Славутича», «Голосеевской», «Лыбедской», «Печерской».
Об этом сообщает поисковик жилья ЛУН в Facebook.
Читайте также: Какие квартиры чаще всего арендуют
Близко к метро — это 5-15 минут пешком. Сейчас список по этому критерию возглавляет станция «Осокорки». Затем “Лыбедская”, “Дворец “Украина”“, “Дружбы Народов”, “Печерская”.
Больше всего новых квартир в 5-минутной доступности возле «Дворца „Украина“», «Осокорков», «Славутича», «Голосеевской», «Лыбедской», «Печерской». Многим жителям новостроек 5 минут до «Оболони» и «Житомирской».
Возле каких станций метро будет самый большой выбор нового жилья в 2020-2025 годах
В 2020-2025 годах новыми лидерами в категории 5-15 минут станут «Лесная» и «Ипподром». «Осокорки» будут замыкать тройку лидеров.
Больше всего жилья в 5-минутной доступности должно появиться возле запланированной станции «Виноградарь», а также «Славутича», «Лесной» и «Красного хутора». Последний переберется в лидеры из конца списка.
Много людей должно жить в новостройках возле «Проспекта Правды» — еще не построенной станции метро на Виноградарь.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Программы лояльности супермаркетов: где карта лучше?Позавчера, 12:37 - 3414 13
НБУ вводит в обращение новые 500 гривен (фото)Вчера, 13:00 - 15566 8
Кабмин готовит изменения для бедных пенсионеров с большим стажемВчера, 11:00 - 2533 8
Столичным льготникам изменят размер ежемесячной компенсации проездаВчера, 14:00 - 1115 3
В прошлом году Украина импортировала больше всего газа из Швейцарии4 ч. назад - 176 2
НБУ вводит в обращение новые 500 гривен (фото)Вчера, 13:00 - 15566 8
Microsoft представила бесплатный Office для пользователей Windows 10Вчера, 22:30 - 8687
Кабмин готовит изменения для бедных пенсионеров с большим стажемВчера, 11:00 - 2533 8
Назван самый продаваемый электромобиль 2018 годаВчера, 17:00 - 2532
Налоговая обнародовала количество ФЛП и суммы уплаты ЕСВВчера, 15:05 - 2261
SpaceX запустила в космос израильский луноходВчера, 12:10 - 216
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)Позавчера, 11:50 - 750
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 2808 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 1899 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 3435 4