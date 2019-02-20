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Где сейчас самый большой выбор столичных новостроек около метро (инфографика)

Где сейчас самый большой выбор столичных новостроек около метро (инфографика)

Больше всего новых квартир в 5-минутной доступности возле «Дворца „Украина“», «Осокорков», «Славутича», «Голосеевской», «Лыбедской», «Печерской».

Об этом сообщает поисковик жилья ЛУН в Facebook.

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Близко к метро — это 5-15 минут пешком. Сейчас список по этому критерию возглавляет станция «Осокорки». Затем “Лыбедская”, “Дворец “Украина”“, “Дружбы Народов”, “Печерская”.

Больше всего новых квартир в 5-минутной доступности возле «Дворца „Украина“», «Осокорков», «Славутича», «Голосеевской», «Лыбедской», «Печерской». Многим жителям новостроек 5 минут до «Оболони» и «Житомирской».

Возле каких станций метро будет самый большой выбор нового жилья в 2020-2025 годах

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В 2020-2025 годах новыми лидерами в категории 5-15 минут станут «Лесная» и «Ипподром». «Осокорки» будут замыкать тройку лидеров.

Больше всего жилья в 5-минутной доступности должно появиться возле запланированной станции «Виноградарь», а также «Славутича», «Лесной» и «Красного хутора». Последний переберется в лидеры из конца списка.

Много людей должно жить в новостройках возле «Проспекта Правды» — еще не построенной станции метро на Виноградарь.

По материалам Finance.UA
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