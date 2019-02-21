Инна Демченко: почему важно развивать BankID в Украине

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BankID может предоставить новые ресурсы для интернет-пользователей и новые возможности. Как сегодня система работает в Украине и чего ей не хватает.
Что же такое BankID?
Bank ID – это система электронной верификации пользователя, которая имеет целью упростить процесс получения украинцами государственных, административных, коммерческих услуг, а с конца прошлого года также предусматривает возможность дистанционного открытия счетов в банках.
Все это предполагается осуществить путем удаленной проверки, аутентификации клиента и обмена информацией о нем между участниками системы.
Преимущества данного сервиса:
Как это работает в мире?
Да, действительно, сервис позволяет значительно ускорить процесс получения выдержек из ряда государственных реестров, справок и подачи заявлений. Для этого достаточно авторизоваться с помощью номера банковской карты или иного связанного с ним идентификатора.
Не нужно, как раньше, физически посещать инстанцию, тратить время в очередях, создавать отдельные кабинеты пользователя и на каждом из нужных сайтов вносить информацию о себе или загружать документы.
В идеальном варианте – данная инициатива могла бы быть развита до глобального уровня и стать общегосударственной системой идентификации. Подобные системы успешно функционируют во многих странах и значительно упрощают деятельность компаний, предпринимателей и физических лиц.
Например, в Эстонии, где одна из самых развитых электронных ID систем в мире с охватом более 95% населения, владельцы единой электронной карты имеют доступ ко всем необходимым услугам, могут зарегистрировать компанию в режиме он-лайн, голосовать на выборах (что значительно упрощает процесс подсчета голосов), платить налоги, посещать врача и покупать лекарства по электронным рецептам и т.д.
Что дома?
В основе же отечественного Bank ID лежит банковская карта. Поэтому сейчас сервис доступен только тем людям, банки которых уже подключились к системе, а также может быть использован исключительно для тех сайтов и учреждений, которые согласились принять участие в Bank ID.
Опцию же открытия счетов без посещения банковского отделения на практике, как выяснилось, не так уж и просто реализовать.
Имеющаяся практика открытия человеком счетов в разных банках предусматривает необходимость личного присутствия, идентификации в каждом из них, а также каждый раз предоставления полного пакета документов.
Недавние изменения законодательства позволили дистанционно осуществлять этот процесс. Для этого банки-участники системы Bank ID должны доверять качеству идентификации клиентов друг друга и заключать договоры поручения только с теми, сотрудничество с кем считают надежной.
Ответственность за ненадлежащее осуществление идентификации и проведение процедуры “знай своего клиента”, согласно нормативно-правовым актам, возлагается как на банк, который осуществил идентификацию, так и на банк, который использует информацию, полученную с помощью средств системы BankID. Учитывая это, а также возможные последствия за обслуживание клиента, банки не спешат рисковать и приобщаться к процессу.
Если рассматривать процедуру со стороны клиента, то он сможет дистанционно открыть счет только при условии, что у него уже есть счет в банке, подключенном к Bank ID. А у его банка – заключен договор на проведение идентификации с тем банком, сотрудничество с которым человек только планирует начать.
Таким образом, клиент не будет предоставлять информацию о себе и документы при открытии нового счета – все эти данные будут автоматически переданы из банка, который его обслуживает.
Однако, если у нового банка останутся вопросы к клиенту – он имеет право связаться с ним, выяснить их или запросить дополнительные документы.
Кроме того, для подписания с новым банком договора на открытие счета дистанционно – человеку скорее всего понадобится электронно-цифровая подпись, что не совсем удобно, потому что для его получения физическое посещение банка будет неизбежно.
Для успешного и эффективного развития данного сервиса необходима максимальная заинтересованность всех участников процесса, упрощение и оптимизация процедур, регулирование взаимоотношений между банками, которые будут дистанционно обслуживать клиентов друг друга. А также участие со стороны государства в части подключения к сервису максимального количества участников с целью расширения покрытия и объема его действия.
Инна Демченко, финансовый аналитик, эксперт рынка кредитования
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