В Китае создают точную копию "Титаника"

В Китае строят копию затонувшего океанского лайнера “Титаник” стоимостью около $ 161,4 млн с использованием оригинальных чертежей корабля.

Об этом сообщает Daily Mail.

Строительство копии “Титаника” в Китае уже завершается.

Соответствующая копия пассажирского корабля, затонувшего в 1912 году, в результате которого погибли 1,5 тыс. человек, станет частью большого тематического парка в Сычуани на юго-западе Китая.

Планируется, что китайский «Титаник» будет точной копией оригинального корабля, от размера к отделке и меню. Копию корабля создали для туристов длиной 269,06 метра и шириной 28,19 метра. Корабль погрузят в воду на 10,54 метра в городе Суйнин.

Этот круизный лайнер будет расположен на курорте Romandisea Seven Star.