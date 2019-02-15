В Китае создают точную копию "Титаника"

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В Китае строят копию затонувшего океанского лайнера “Титаник” стоимостью около $ 161,4 млн с использованием оригинальных чертежей корабля.
Об этом сообщает Daily Mail.
Строительство копии “Титаника” в Китае уже завершается.
Соответствующая копия пассажирского корабля, затонувшего в 1912 году, в результате которого погибли 1,5 тыс. человек, станет частью большого тематического парка в Сычуани на юго-западе Китая.
Планируется, что китайский «Титаник» будет точной копией оригинального корабля, от размера к отделке и меню. Копию корабля создали для туристов длиной 269,06 метра и шириной 28,19 метра. Корабль погрузят в воду на 10,54 метра в городе Суйнин.
Этот круизный лайнер будет расположен на курорте Romandisea Seven Star.
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