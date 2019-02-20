Стало известно, сколько жители европейских стран тратят на продукты

Латвийские аналитики посчитали, сколько тратят жители европейских стран на продукты. Для этого выбрали сопоставимые по уровню жизни страны.

Жители Латвии тратят на самые необходимые продукты питания около четверти от размера минимальной зарплаты, установленной в стране. Португальцы, эстонцы и словаки – и того меньше. Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования, сообщает Сегодня со ссылкой на латвийское издание Dienas Bizness.

В условную корзину самых необходимых продуктов исследователи включили восемь универсальных категорий: хлеб, молоко, яйца, рис, мясо, овощи и фрукты. Аналитики высчитали, сколько тратят жители европейских стран на эти продукты, и какую долю эти расходы составляют от минимальной зарплаты.

Выяснилось, что расходы на указанные продукты составляют 25,5% от минимальной зарплаты в Латвии,17,3% в Литве 14,8% в Эстонии. Похожие результаты из стран Еврозоны показали Португалия, Греция, Словакия и Словения.

На сегодня минимальная зарплата в Литве составляет 550 евро (443,81 евро после уплаты налогов), в Эстонии — 540 евро (516,45 евро «чистыми”), а в Латвии 430 евро (306,16 евро на руки).

Что касается украинцев, которые получают минимальную зарплату, то они тратят на еду половину своих доходов.