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Украина удержала статус нетто-экпортера курятины

Украина удержала статус нетто-экпортера курятины

Украина наращивает экспорт курятины.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Только в январе 2019 года украинские птицеводы экспортировали 29,2 тыс. тонн продукта общей стоимостью 38,8 млн долл. При этом за месяц в Украину завезли 11,6 тыс. тонн курятины общей стоимостью 4,6 млн долл. То есть экспорт продукта Украиной превышает импорт в 2,6 раза (в весовом выражении).

В частности, в январе Украина поставила в Саудовскую Аравию курятину на 7,9 тыс. дол. В то же время Нидерланды купили украинского мяса птицы на 6,8 тыс. долл., Словакия – на 4,4 тыс. дол.

По материалам УНН
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