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Dragon Capital завершила сделку по приобретению логистического комплекса «Арктика»

Dragon Capital завершила сделку по приобретению логистического комплекса «Арктика»

Компания Dragon Capital Investments Limited, входящая в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению логистического комплекса «Арктика» у Ощадбанка.

Об этом сообщают в компании.

Введенный в эксплуатацию в 2011 году логистический комплекс класса А общей площадью 21,500 кв. м находится в с. Софиевская Борщаговка под Киевом.

Объект был приобретен у АО Ощадбанк на торгах, организованных государственной системой электронных торгов «СЕТАМ».

«Логистический комплекс «Арктика» станет девятым в целом и вторым с возможностью холодного хранения объектом в нашем портфеле складской недвижимости», – сообщил Владимир Тимочко, управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital.

Справка Finance.ua

  • Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.
  • Компания была основана в 2000 году в Киеве.
По материалам Finance.UA
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