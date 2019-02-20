Опубликован рейтинг украинских интернет-провайдеров по скорости и качеству доступа к сети (инфографика)

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Французская компания nPerf, которая специализируется на измерении скорости и качества доступа к сети интернет, опубликовала данные тестирования сетей украинских ШПД-провайдеров.
Компания располагает измерительными серверами на территории Украины, с помощью которых за 2018 год было проведено 437 305 тестов подключения на девяти крупнейших интернет-сетях Украины.
В итоге, самая высокая средняя скорость была зафиксирована в сетях «Ланет» — 64,82 Мбит/сек (download) и 66,17 Мбит/сек (upload).
На втором месте расположился «Триолан» с показателем 54,56 Мбит/сек и 56,48 Мбит/сек соответственно, на третьем — «O3 / Freenet» — 48,8 Мбит/сек и 51,17 Мбит/сек.
Четвертое место занял «Киевстар» (42,56 Мбит/сек и 46,67 Мбит/сек) и замкнула пятерку лидеров «Воля» (45,45 Мбит/сек и 27,58 Мбит/сек).
Полностью Топ-9 украинских провайдеров выглядит следующим образом:
1. «Ланет» — 127 693 nPoints (64,82 Мбит/сек, 66,17 Мбит/сек, 25,88 мс),
2. «Триолан» — 120 454 nPoints (54,56 Мбит/сек, 56,48 Мбит/сек, 30,64 мс),
3. «O3 / Freenet» — 118 836 nPoints (48,80 Мбит/сек, 51,17 Мбит/сек, 29,22 мс),
4. «Киевстар» — 113 179 nPoints (42,56 Мбит/сек, 46,67 Мбит/сек, 33,80 мс),
5. «Воля» — 111 111 nPoints (45,45 Мбит/сек, 27,58 Мбит/сек, 32,00 мс),
6. «Fregat» — 107 697 nPoints (39,65 Мбит/сек, 39,48 Мбит/сек, 39,86 мс),
7. «Vega Telecom» — 103 626 nPoints (33,20 Мбит/сек, 33,58 Мбит/сек, 39,88 мс),
8. «Datagroup» — 95 896 nPoints (31,78 Мбит/сек, 32,60 Мбит/сек, 59,67 мс),
9. «Укртелеком» — 65 163 nPoints (11,24 Мбит/сек, 6,10 Мбит/сек, 65,17 мс).
По количеству проведенных тестов лидировали «Укртелеком», «Киевстар» и «Воля»:
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