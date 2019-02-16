Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 11 0

В Starbucks рассказали, сколько они платят своим сотрудникам

В Starbucks рассказали, сколько они платят своим сотрудникам

Американская сеть кофеен Starbucks впервые рассказала, сколько она платит своим сотрудникам.

Как сообщает Bloomberg, средний работник компании получает $12 754 в год и 52 фунта (около 24 кг) кофе — по одному фунту в неделю.

Кроме зарплаты и кофе, Starbucks предлагает сотрудникам льготы в виде медицинского страхования, возмещение стоимости обучения в колледже, а также оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.

Читайте также: По всему миру 700 миллионов работающих людей живут за чертой бедности

Для сравнения, гендиректор Кевин Джонсон получил $13,4 млн за 2018 год, включая зарплату в размере $1,46 млн, премию и вознаграждение в виде акций, отмечает агентство.

Законодательство США требует от публичных компаний, таких как Starbucks, раскрывать разрыв в оплате труда между рядовыми работниками и руководителями, что является мерой, призванной подчеркнуть неравенство в доходах в стране.

Справка Finance.ua:

  • Starbucks — крупнейшая международная сеть кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks Corporation.
  • Кафе расположены в 55 странах мира.
По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина