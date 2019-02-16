В Starbucks рассказали, сколько они платят своим сотрудникам

Американская сеть кофеен Starbucks впервые рассказала, сколько она платит своим сотрудникам.

Как сообщает Bloomberg, средний работник компании получает $12 754 в год и 52 фунта (около 24 кг) кофе — по одному фунту в неделю.

Кроме зарплаты и кофе, Starbucks предлагает сотрудникам льготы в виде медицинского страхования, возмещение стоимости обучения в колледже, а также оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.

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Для сравнения, гендиректор Кевин Джонсон получил $13,4 млн за 2018 год, включая зарплату в размере $1,46 млн, премию и вознаграждение в виде акций, отмечает агентство.

Законодательство США требует от публичных компаний, таких как Starbucks, раскрывать разрыв в оплате труда между рядовыми работниками и руководителями, что является мерой, призванной подчеркнуть неравенство в доходах в стране.

Справка Finance.ua:

Starbucks — крупнейшая международная сеть кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks Corporation.