В Starbucks рассказали, сколько они платят своим сотрудникам

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Американская сеть кофеен Starbucks впервые рассказала, сколько она платит своим сотрудникам.
Как сообщает Bloomberg, средний работник компании получает $12 754 в год и 52 фунта (около 24 кг) кофе — по одному фунту в неделю.
Кроме зарплаты и кофе, Starbucks предлагает сотрудникам льготы в виде медицинского страхования, возмещение стоимости обучения в колледже, а также оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.
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Для сравнения, гендиректор Кевин Джонсон получил $13,4 млн за 2018 год, включая зарплату в размере $1,46 млн, премию и вознаграждение в виде акций, отмечает агентство.
Законодательство США требует от публичных компаний, таких как Starbucks, раскрывать разрыв в оплате труда между рядовыми работниками и руководителями, что является мерой, призванной подчеркнуть неравенство в доходах в стране.
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