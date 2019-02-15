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Opera готовит редизайн браузера

Opera готовит редизайн браузера

Новинка получила изменённый пользовательский интерфейс, который призван «переопределить современный браузер как с точки зрения внешнего вида, так и с точки зрения функциональности.

Новинку позиционируют как решение, в котором на первом месте находится веб-контент, а не внешний вид браузера. В частности, новая сборка отличается меньшим количеством отвлекающих факторов, вроде разделительных линий между элементами или тёмной темой.

Актуальная версия Opera получила боковую панель слева. Но в текущей сборке она тёмная вне зависимости от применяемой темы. В Opera R3 она меняет окраску вместе со сменой оформления: в тёмных или светлых тонах. Получится единый дизайн для обоих вариантов, что будет меньше отвлекать от работы и снизит нагрузку на глаза.

В числе других изменений отметим перенос кнопок EasySetup (Настройки) и Snapshot (Снимок экрана) на один уровень с адресной строкой. Ранее первая кнопка «жила» только на стартовой странице.

Opera R3 включает в себя встроенный криптокошелёк, который позволяет осуществлять оплату в криптовалюте и просматривать страницы Web 3. Скачать версию Opera R3 для разработчиков можно по ссылке с официального сайта.

По материалам 3dnews.ru
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