Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и другие выплаты подвергнут верификации

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект “О верификации и мониторинге социальных выплат”, который активизировал разговоры об общих проверках получателей субсидий и о том, что многих “заставят вернуть” и суммы субсидий, и пенсии, и другие социальные выплаты. Мы разбирались, что это за документ.

Как следует из текста законопроекта, верификацией (от лат. Verificatia – подтверждение) называют “комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, которая влияет на определение права на получение и размер государственных выплат, а также выявление несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных и других источниках информации о реципиентах”.

Иными словами, в этом законопроекте изложена система, по которой будут проверять, действительно ли на законных основаниях человеку выплачиваются деньги из государственного и местных бюджетов, из фондов государственного социального страхования. Проверке подлежат практически все виды выплат: пенсии, субсидии, стипендии, другие виды денежной помощи и льгот.

Зачем проверять

Разговоры о необходимости создать систему проверки законности бюджетных социальных выплат идут давно. Такое поручение Кабмина, в частности, было прописано в законе “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” от 6 декабря 2016 года, о чем говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Случаи незаконного получения помощи от государства или муниципалитетов в Украине, к сожалению, не редкость. Например, как рассказывал министр социальной политики Андрей Рева, после запуска единого реестра получателей субсидий летом прошлого года были выявлены 20 тысяч граждан, которые получали двойную субсидию. Реестр помог выявить, что 90% из этих субсидиантов были зарегистрированы сразу в двух регионах Украины, как отметил министр.

В ноябре Министерство финансов сообщало: проверки получателей жилищно-коммунальных субсидий в январе – сентябре 2018 года показали, что более 68 тысяч человек получают несколько субсидий по разным адресам. Также была обнародована информация, что за неполный 2018 год благодаря верификации социальных выплат удалось предотвратить неэффективное использование 5,9 млрд грн, а 46,5 млн грн вернуть в бюджет.

По неофициальным данным, которые озвучивали разные эксперты, незаконные социальные выплаты могут достигать 10% от общей суммы. А в Минфине корректно сообщили: “как показывает опыт других стран, не по адресу могут распределяться до 30% средств, предусмотренных на социальные выплаты”. Это сотни миллионов и даже миллиарды бюджетных гривен, которые используются фактически не по назначению. Верификация позволит отслеживать и пресекать эти нарушения.

История законопроекта

Систему верификации социальных выплат разрабатывал Минфин. Это же министерство предложило проект закона и, согласно ему, будет проводить верификацию.

Впрочем, согласно сообщениям Министерства финансов, верификацию социальных выплат ведомство проводило с 2016 года. Однако 11 октября 2018 г. Конституционный суд Украины вынес решение о запрете Министерству финансов вести такую ​​деятельность, а точнее – “получать информацию, которая содержит персональные данные”. Суд пришел к выводу, что в существующих законах недостаточно четко выписаны полномочия и ограничения по использованию этой информации. Рассмотрение вопроса в Конституционном суде инициировала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В Минфине заявили, что в процессе верификации персональные данные как таковые не используются. “Ведь в ходе этого процесса данные о получателях государственной помощи деперсонифицируются”, таким образом, “Минфин никоим образом не вмешивается в личную и семейную жизнь граждан”.

Однако в ведомстве пообещали “в полной мере выполнять решения” Конституционного суда. И… разработали законопроект “О верификации и мониторинге социальных выплат”, который, собственно, и призван устранить пробелы в законодательстве, выявленные Конституционным судом.

В реестр внесут всех

Порядок и методику проведения верификации должен утвердить Кабмин. Обмен информацией осуществляется через отдельную электронную информационно-аналитическую платформу, доступ к которой различные органы будут получать в соответствии со своей компетенцией и полномочиями. Что же касается списка реципиентов, то есть получателей социальных услуг, то должен быть создан единый реестр получателей социальных выплат. О нем тоже говорится давно, ответственным назначено Министерство соцполитики. Однако полноценного реестра, который бы объединял получателей всех видов социальных выплат, до сих пор нет. На сегодня Минсоцполитики запустило только отдельно реестр людей с инвалидностью для приобретения билетов на льготных условиях и реестр получателей субсидий, которые размещены на сайте www.ioc.gov.ua.

Законопроект “О верификации и мониторинге социальных выплат” предусматривает, что в Единый социальный реестр внесут всех получателей субсидий, каждый получит свой уникальный номер. Распорядителем реестра будет государство, а администратором – отдельный орган или организация, предложенная Минфином.

Что и когда будут проверять

Законопроект предусматривает три вида верификации. Превентивную, которая проводится, когда человек только обращается за социальными выплатами, текущую, которая проводится в период получения социальных выплат, и ретроспективную – по завершении периода выплат.

Превентивная верификация должна проводиться органом, который назначает выплату (отделением Пенсионного фонда, соцзащиты и т.д.). Он будет проверять, насколько информация, указанная претендентом на социальные выплаты, соответствует данным, имеющимся в реестре. Если же человек обратился за социальными выплатами впервые и информация о нем в реестре отсутствует, выплаты ему назначаются, исходя из тех данных, которые он указал о себе сам. Верификация будет происходить уже во время получения им соцвыплат.

Текущая верификация будет проводиться Минфином, причем на постоянной основе. У многих получателей соцвыплат происходят изменения в семейном, финансовом положении. Предполагается, что эта новая информация также окажется в базе данных, система ее проанализирует, сравнит со старой и выдаст вердикт, сохраняют ли новые обстоятельства право на получение социальных выплат. При обнаружении несоответствий аналитическая система будет отправлять информацию органу, назначающему выплату.

Ретроспективная верификация позволяет анализировать данные о получателе соцвыплат за три последних года, но будет приниматься во внимание только период, во время которого человек получал соцвыплаты.

В единый реестр будут вноситься такие данные о получателях социальных выплат:

- фамилия, имя, отчество

- дата и место рождения

- серия и номер паспорта, орган, выдававший документ

- уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (используется для учета въезда/выезда граждан за пределы страны и учета паспортов и других документов, удостоверяющих личность, его распорядителем является Государственная миграционная служба)

- место регистрации и фактическое место проживания

- регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов

- информация, полученная от самого человека, которую он сообщил для получения социальной выплаты

- информация о банковских счетах, операции и остатки на счетах.

Чтобы предотвратить утечку данных из реестра, законопроектом предусмотрено, что, кроме этих данных, в реестре будет также храниться информация о том, кто именно (имя, должность) внес в реестр информацию, изменил, скопировал или удалил.

Если система обнаружит, что человек в результате изменившихся обстоятельств потеряет право на социальную выплату, его просто проинформируют об этом и прекратят выплаты. Если же выяснится, что получатель субсидии предоставил недостоверную информацию и получал выплаты незаконно, ему пришлют требование вернуть сумму неправомерно полученных выплат. Впрочем, если человек не согласен с заключением аналитической системы, он сможет обжаловать решение о прекращении выплат или о возврате средств в судебном порядке.

Предполагается, что закон вступит в силу сразу после официального опубликования. Однако превентивную верификацию предложено ввести только с 1 января 2020 года. Непонятным пока остается, когда полноценно заработает система по обмену информацией с разных госреестров. Такой обмен данными тоже хотят отложить до тех пор, пока эта система не будет “введена в промышленную эксплуатацию”.

Александра Романюк