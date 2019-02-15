В НБУ сообщили, сколько утилизировали банкнот в 2018 году

В 2018 году Национальный банк утилизировал 663 млн банкнот на 47,420 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба финрегулятора.

Это меньше по количеству на 16,7% и по сумме на 6,2%, чем в 2017 году 795,7 млн банкнот на 50 576,7 млн гривен). Так, в прошлом году было утилизировано банкнот номиналом 1 гривна – 63,4 млн штук на 63,4 млн гривен, 2 гривны – 38,6 млн штук на 77,2 млн гривен, 5 гривен – 61,9 млн штук на 309,4 млн гривен, 10 гривен – 79,5 млн штук на 795,4 млн гривен, 20 гривен – 66 млн штук на 1 320,8 млн гривен, 50 гривен – 115,7 млн ​​штук на 5 784,7 млн ​​гривен, 100 гривен – 122,7 млн ​​штук на 12 266,6 млн гривен, 200 гривен – 102,7 млн ​​штук на 20 537,3 млн гривен и 500 гривен – 12,5 млн штук на 6 265,2 млн гривен.

Изъятые из обращения Национальным банком изношенные и значительно изношенные банкноты подлежат уничтожению (утилизации). Утилизация банкнот происходит полностью в автоматическом режиме в региональных подразделениях Национального банка и Центральном хранилище (Киев).

Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты. Восстановить порезанную банкноту невозможно.

То есть процесс уничтожения является мелкофракционным измельчением банкнот, после чего измельченная масса утилизируется на полигонах твердых промышленных отходов специализированными компаниями, с которыми у Национального банка заключены соответствующие договоры.