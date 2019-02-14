Bentley представила самый быстрый кроссовер в мире

Компания Bentley представила кроссовер Bentayga Speed, который позиционируется как самый быстрый серийный SUV в мире.

Максимальная скорость модели Bentayga выросла до 306 км/ч, пишет Motor1.

Автомобиль оснащен 6-литровым твин-турбо W12, который на базовой версии выдает 600 л.с., а на модификации Speed — 626 л.с. Что интересно, по мощности Bentley Bentayga уступает предыдущему рекордсмену среди кроссоверов – 641-сильному Lamborghini Urus с двигателем V8.

Несмотря на то, что крутящий момент остался неизменным, динамика разгона 0-100 км/ч улучшилась на 2 десятые секунды — до 3,9 секунды. Максимальная скорость выросла до 306 км/ч и формально Bentayga Speed теперь динамичнее Urus, а Lamborghini лишилась звания самого быстрого серийного кроссовера в мире — теперь это Bentley.

Для новой модификации были перенастроены режим Sport в электронной системе, доработана 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и 48-вольтовая система Dynamic Ride, подавляющая крены. Подвеска стала более жесткой, а спортивный выхлоп — более звучным.

Визуально автомобиль отличается 22-дюймовыми колесами с особым 10-спицевым дизайном, темными фарами, фонарями и решеткой радиатора. Салон может быть отделан алькантарой, которая не предлагается для других версий Bentayga, а также на сиденьях и передней панели появляется логотип Speed.

Стоимость Bentley Bentayga Speed пока не названа. Автомобиль представят на автосалоне в Женеве в марте, а продажи начнут в течение 2019 года.