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СМИ узнали, какие гаджеты выпустит Google в 2019 году

СМИ узнали, какие гаджеты выпустит Google в 2019 году

Компания Google в 2019 году намерена представить большое количество аппаратных новинок, утверждают осведомлённые источники.

Во-первых, ожидается появление на рынке более доступных смартфонов Pixel. Подробности пока не сообщаются. Однако предполагается, что стоимость бюджетной линейки Pixel будет меньше цены бюджетного iPhone Xr ($749), пишет itc.ua.

Предыдущие слухи свидетельствовали о наличии LCD дисплеев с разрешением Full HD в среднем и крупном размерах, процессоров Snapdragon 670, встроенного хранилища ёмкостью 32 ГБ, 12-мегапиксельной камеры на задней панели и одиночной камеры на лицевой панели.

Кроме того, сообщается, что Google работает над собственными умными часами, которые она наконец выпустит под собственным брендом – без сотрудничества с партнёрами, такими как LG. Но каких-либо сведений об этом устройстве и вовсе нет. Вместе с тем, сообщается о грядущем выпуске обновлённой модели умной колонки Home и новой камеры наблюдения.

Кроме того, ближе к концу года следует ожидать уже традиционную презентацию флагманских смартфонов Pixel нового поколения. Сроки презентации остальных ожидаемых новинок пока не называются.

По материалам ITC.ua
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