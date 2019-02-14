Названы города США с самыми высокими доходами (инфографика)

Авторитетное издание Bloomberg обновило рейтинг самых богатых городов США.

Согласно методике, города ранжируют по среднему доходу одного домохозяйства, исключая домохозяйства без дохода, а также поселения, насчитывающие менее 2 тысяч домохозяйств. Всего в рейтинг 2019 года попали 6250 населенных пунктов, но данные приведены в ценах 2017 года с учетом инфляции.

Читайте также: Кипр сообщил, сколько стоит его гражданство



На первом месте оказался Атертон (Калифорния) со средним доходом домохозяйства в 450,6 тысячи долларов. Он расположен недалеко от Стэнфордского университета и главного офиса Facebook.



Вторую и третью строчки занимают Скарздейл (штат Нью-Йорк) и Чери Хиллз Виллидж (штат Колорадо) с 417,3 и 394,2 тысячей долларов соответственно. Более половины городов из списка находятся в Калифорнии и штате Нью-Йорк.