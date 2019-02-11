Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 9 0

Безвиз с Уругваем вступил в силу

Безвиз с Уругваем вступил в силу

С 15 февраля вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Уругваем.

Об этом сообщает украинское посольство в Аргентине.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции по итогам работы дипломатов в 2018 году рассказал, что ведутся переговоры о введении безвизового режима или упрощении действующих порядков еще с 22 странами. Он также подчеркнул, что переговоры о безвизовом режиме остаются одним из главных приоритетов.

С сегодняшнего дня граждане Украины смогут находиться в Уругвае до 90 дней без визы.

  • Безвизовый режим распространяется на владельцев биометрических загранпаспортов.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина