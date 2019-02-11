Безвиз с Уругваем вступил в силу

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С 15 февраля вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Уругваем.
Об этом сообщает украинское посольство в Аргентине.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции по итогам работы дипломатов в 2018 году рассказал, что ведутся переговоры о введении безвизового режима или упрощении действующих порядков еще с 22 странами. Он также подчеркнул, что переговоры о безвизовом режиме остаются одним из главных приоритетов.
С сегодняшнего дня граждане Украины смогут находиться в Уругвае до 90 дней без визы.
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