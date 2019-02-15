Дебют смартфона Redmi Note 7 Pro ожидается в марте

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Генеральный директор бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) сообщил о том, что анонс смартфона Redmi Note 7 Pro состоится после выхода флагманского аппарата Xiaomi Mi 9.
Напомним, что дебют Xiaomi Mi 9 намечен на 20 февраля. Новинка получит тройную основную камеру, которая объединит 48-мегапиксельный датчик, сенсор с 12 млн пикселей и модуль ToF (Time of Flight). В оснащение, по слухам, войдут процессор Qualcomm Snapdragon 855 и 6,4-дюймовый экран.
Но вернёмся к смартфону Redmi Note 7 Pro. Эта модель будет оборудована двойной основной камерой — с датчиками на 48 млн и 5 млн пикселей. Во фронтальной части расположится 13-мегапиксельная камера.
Называются характеристики дисплея: размер — 6,3 дюйма по диагонали, разрешение — 2340 × 1080 точек (Full HD+). Защиту от повреждений обеспечит прочное стекло Corning Gorilla Glass 5.
В оснащение Redmi Note 7 Pro войдёт процессор Snapdragon 660 или Snapdragon 675. Объём оперативной памяти составит до 6 Гбайт, вместимость флеш-модуля — 64/128 Гбайт.
Питание обеспечит довольно мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой технологии быстрой подзарядки Qualcomm Quick Charge 4.
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