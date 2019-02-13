Ford отзывает 1,5 млн пикапов из-за проблем с коробкой передач

Компания Ford выпустила три уведомления об отзыве, охватывающем около 1,5 млн автомобилей.

Самый большой отзыв, связанный с безопасностью, касается 1,48 млн пикапов F-150 с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач, которая может внезапно и непреднамеренно переключиться на первую передачу. В частности, в США будет отозвано 1,26 млн пикапов.

«В зависимости от скорости автомобиля переключение на первую передачу без предупреждения может привести к потере контроля над автомобилем, увеличивая риск аварии», — говорится в сообщении Ford. Компания добавила, что ей поступили сообщения о пяти происшествиях, «включая одно сообщение о хлыстовой травме, потенциально связанной с этой неисправностью».

Дефектные автомобили F-150 были изготовлены на сборочном заводе Ford в Дирборне (штат Мичиган) в период с 28 апреля 2010 г. по 28 октября 2013 г. и на сборочном заводе Kansas City в Канзасе в период с 18 мая 2010 г. по 18 ноября 2013 г.