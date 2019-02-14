Китайские компании "захватывают" европейский рынок смартфонов (инфографика)

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Компания Canalys опубликовала результаты исследования европейского рынка смартфонов в 2018 году. По данным экспертов, с октября по декабрь в Европе реализовали 56,6 миллиона смартфонов, что на 2,3% меньше, чем в этот же период в 2018 году.
На официальном сайте Canalys говорится, что крупнейшим поставщиком смартфонов стала компания Samsung с долей в 28,7%. На втором месте разместилась Apple, которая показала результат в 14,7%. Ну а замыкает тройку лидеров Huawei, которая контролирует 13,3% европейского рынка.
По итогам года в целом продажи смартфонов составили 197 миллионов устройств. Падение в годовом исчислении оказалось на уровне 4%.
Аналитики Canalys говорят, что на рынок смартфонов Европы наступают китайские бренды. Их суммарная доля достигла рекордного значения в 32%. Другими словами, аппараты из Поднебесной заняли треть европейского рынка.
По итогам 2018 года тройка ведущих поставщиков выглядит следующим образом: Samsung (31,3%), Apple (21,7%) и Huawei (21,6%). Причем из этих компаний только китайская Huawei смогла нарастить продажи.
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