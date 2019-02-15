В Украине картофель подешевел на 14% - эксперты

С начала текущей недели цены на картофель в Украине снизились на 14%.

Об этом, основываясь на данных ежедневного мониторинга, сообщают эксперты аналитической платформы для роста плодоовощного бизнеса Еast-Fruit.

“По данным ежедневного мониторинга проекта, с начала текущей недели цена на картофель в Украине снизилась в среднем на 14%, и сегодня фермеры основных регионов производства предлагают ее к продаже по 5-7 грн/кг ($0,18-0,26/кг) в зависимости от качества”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что многие украинские фермеры сообщают о значительных запасах картофеля в хранилищах. В то же время торговая активность в этом сегменте в Украине остается довольно низкой. В итоге, для того чтобы стимулировать спрос на картофель и распродать запасы, фермеры снижают цены на эту продукцию.

Причиной удешевления продукции эксперты проекта считают снижение спроса на картофель, как со стороны оптовых компаний, так и розничных сетей.