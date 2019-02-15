В Украине стало больше безработных

В Украине по состоянию на 1 февраля 2019 года в Государственной службе занятости зарегистрированы 364,3 тыс. безработных, тогда как на 1 января – 341,7 тыс.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Так, из общего количества безработных 190,9 тыс. составили женщины, еще 173,4 тыс. – мужчины.

Количество вакансий в январе составило 67,8 тыс. (пять человек претендуют на одну вакансию).