Браузер Opera обновится до версии Reborn

Создатели Opera решили “пересмотреть дизайн браузера” и выпустили версию для разработчиков под кодовым названием R3 (Reborn 3).

Обновления дизайна должны “улучшить работу пользователя”, сообщается на официальном сайте разработчиков Opera.

“С версией С R3 мы помещаем веб-контент в центр внимания. Мы удалили разделительные линии между разделами, чтобы вы могли просматривать, не отвлекаясь. Также мы дали браузеру две разные темы: светлую и темную”, – отмечают разработчики.

Инструмент создания скриншотов перенесли в панель с адресной строкой, где располагаются другие полезные объекты. Важные настройки браузера доступны в EasySetup справа от адресной строки. В этом разделе можно менять графическую тему, добавлять обои, менять внешний вид других компонентов браузера.

Разработчики хотят, чтобы браузер был больше похож на фоторамку, где края не отвлекают от просмотра основного содержимого веб-страницы.

Кроме того, новая Opera R3 получила встроенный криптокошелек. Ранее он был доступен только пользователям мобильного приложения, а версия R3 запускается на компьютерах.

“Наш новый браузер также имеет встроенный криптокошелек, который позволяет вам просматривать веб-страницы Web 3, подписывая крипто-транзакции на вашем телефоне. Чтобы использовать его, вам нужно соединить криптографический кошелек в Opera для компьютеров с браузером Opera для Android”, – подчеркнули разработчики.