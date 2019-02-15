Браузер Opera обновится до версии Reborn

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Создатели Opera решили “пересмотреть дизайн браузера” и выпустили версию для разработчиков под кодовым названием R3 (Reborn 3).
Обновления дизайна должны “улучшить работу пользователя”, сообщается на официальном сайте разработчиков Opera.
“С версией С R3 мы помещаем веб-контент в центр внимания. Мы удалили разделительные линии между разделами, чтобы вы могли просматривать, не отвлекаясь. Также мы дали браузеру две разные темы: светлую и темную”, – отмечают разработчики.
Инструмент создания скриншотов перенесли в панель с адресной строкой, где располагаются другие полезные объекты. Важные настройки браузера доступны в EasySetup справа от адресной строки. В этом разделе можно менять графическую тему, добавлять обои, менять внешний вид других компонентов браузера.
Разработчики хотят, чтобы браузер был больше похож на фоторамку, где края не отвлекают от просмотра основного содержимого веб-страницы.
Кроме того, новая Opera R3 получила встроенный криптокошелек. Ранее он был доступен только пользователям мобильного приложения, а версия R3 запускается на компьютерах.
“Наш новый браузер также имеет встроенный криптокошелек, который позволяет вам просматривать веб-страницы Web 3, подписывая крипто-транзакции на вашем телефоне. Чтобы использовать его, вам нужно соединить криптографический кошелек в Opera для компьютеров с браузером Opera для Android”, – подчеркнули разработчики.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каких специалистов не хватает на рынкеВчера, 12:00 - 3349 10
Китайские фабрики за четыре года сократили до 40% сотрудников и заменили их роботамиВчера, 02:00 - 1053 10
Как менялся уровень безработицы в Украине за последние шесть лет (инфографика)Вчера, 14:00 - 894 3
Для каких моделей авто этот год станет последнимПозавчера, 23:00 - 2455 2
Названы профессии, по которым наибольшее количество вакансийВчера, 22:00 - 527 1
Каких специалистов не хватает на рынкеВчера, 12:00 - 3349 10
Китайские компании "захватывают" европейский рынок смартфонов (инфографика)Вчера, 04:00 - 1844
Евростат назвал страну-лидера "зеленой энергетики"Вчера, 10:00 - 1244 1
Какие квартиры чаще всего арендуютВчера, 16:00 - 1235
Китайские фабрики за четыре года сократили до 40% сотрудников и заменили их роботамиВчера, 02:00 - 1053 10
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)Позавчера, 12:10 - 1237
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 655
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 1720
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 1003
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)11.02.2019, 13:10 - 1044