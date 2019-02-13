Страны ЕС получают 17,5% энергии из возобновляемых источников

На конец 2017 года доля альтернативной энергетики в ЕС составляла 17,5% по сравнению с 17% в 2016 году и лишь 8,5% – в 2004 году.

Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

Таким образом, Евросоюз приближается к запланированному показателю в 20%, который рассчитывает достичь не позже 2020 года. К 2030 году Евросоюз планирует получать уже 32% энергии из возобновляемых источников.

При этом на текущий момент одиннадцать государств ЕС уже достигли целей 2020 года, отметили специалисты Eurostat.

Лидером по этому показателю является ​​Швеция, которая получает 54,5% необходимой энергии из возобновляемых источников. За ней идут Финляндия (41%), Латвия (39%), Дания (35,8%) и Австрия (32,6%).

Самые низкие доли возобновляемых источников энергии в Люксембурге (6,4%), Нидерландах (6,6%) и на Мальте (7,2%).