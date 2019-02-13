Страны ЕС получают 17,5% энергии из возобновляемых источников

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
На конец 2017 года доля альтернативной энергетики в ЕС составляла 17,5% по сравнению с 17% в 2016 году и лишь 8,5% – в 2004 году.
Об этом свидетельствуют данные Eurostat.
Таким образом, Евросоюз приближается к запланированному показателю в 20%, который рассчитывает достичь не позже 2020 года. К 2030 году Евросоюз планирует получать уже 32% энергии из возобновляемых источников.
При этом на текущий момент одиннадцать государств ЕС уже достигли целей 2020 года, отметили специалисты Eurostat.
Лидером по этому показателю является Швеция, которая получает 54,5% необходимой энергии из возобновляемых источников. За ней идут Финляндия (41%), Латвия (39%), Дания (35,8%) и Австрия (32,6%).
Самые низкие доли возобновляемых источников энергии в Люксембурге (6,4%), Нидерландах (6,6%) и на Мальте (7,2%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве хотят ликвидировать схему использования ФОПов вместо трудовых отношенийВчера, 15:45 - 2406 14
В правительстве объяснили, почему ухудшилась внешняя торговляВчера, 11:15 - 1062 13
Производители курятины установили абсолютный рекорд по экспорту - экспертВчера, 07:00 - 863 11
РФ назвала условие для транзита газа через УкраинуВчера, 10:00 - 2802 8
ДТЭК обещает вернуть 39 миллионов, ошибочно уплаченных киевлянамиВчера, 09:45 - 1337 6
Образование или опыт: что влияет на размер зарплатыВчера, 08:00 - 5152 5
РФ назвала условие для транзита газа через УкраинуВчера, 10:00 - 2802 8
В правительстве хотят ликвидировать схему использования ФОПов вместо трудовых отношенийВчера, 15:45 - 2406 14
Pesa показала новые дизель-поезда (фото)Вчера, 05:00 - 2112
Ажиотажный спрос населения на валюту онлайн пошел на спадВчера, 09:15 - 1985 2
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)Вчера, 14:10 - 247
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалонеПозавчера, 15:10 - 1243
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 808
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)11.02.2019, 13:10 - 915
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 1622 2