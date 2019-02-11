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Кипр сообщил, сколько стоит его гражданство

Кипр сообщил, сколько стоит его гражданство

Кипр меняет с 15 мая 2019 года получение гражданства. Деньги с этой программы пойдут на финасирование доступного жилья для граждан Кипра.

Об этом сообщил министр финансов Харис Георгиадис.

Невозвратный взнос – 150 тыс. евро.

Критерии для отбора компаний: будет проведена проверка на благонадежность (если кому-то уже было отказано в гражданстве в Евросоюзе, то они не смогут участвовать в программе).

Справка finance.ua

  • Болгария, Кипр и Мальта – страны евросоюза, в которых можно получить гражданство или вид на жительство в обмен на инвестиции.
По материалам Finance.UA
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