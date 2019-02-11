Украинцы уже растаможили 161 тыс. авто на «еврономерах»

Таможни Государственной фискальной службы в период с 25 ноября 2018 года до 13 февраля 2019 года оформили по новым льготным условиям почти 161 тыс. автотранспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года и до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

Читайте также: ГФС по телефону сможет предоставить информацию относительно цен растаможки авто на еврономерах

Из общего количества растаможенных автомобилей почти 86,8 тыс. находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса, за них автовладельцы добровольно оплатили 737,6 млн грн (8500 грн за каждое авто), что освободило владельцев таких автомобилей от административной ответственности за это нарушение.

“Учитывая всплывающий срок льготного периода применения ставки акциза, количество оформленных авто стремительно выросло с конца января 2019 года. Так, по оперативной информации, наибольшее количество авто было оформлено 13 февраля – почти 8 тыс.”, – говорится в сообщении.

Также в ГФС напоминают, что 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.