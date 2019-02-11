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ZTE готовит огромный смартфон

ZTE готовит огромный смартфон

Аппарат фигурировал под кодовым обозначением ZTE A2020 Pro, но наблюдатели предположили, что речь идёт о модели ZTE Axon 10 Pro.

На сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) появилась информация о смартфоне ZTE A2020RU Pro, который сертифицирован для России. В качестве имени модели указано название ZTE Axon 10 Pro.

Говорится о двойной тыльной камере на основе датчиков с 20 млн. и 16 млн. пикселей, а также о 24-мегапиксельной фронтальной камере.

Смартфон якобы получит 6,4-дюймовый дисплей с разрешением 2248×1080 точек (FHD+) и пиксельной плотностью 390 PPI (точек на дюйм).

Упомянуты аккумуляторная батарея ёмкостью 4300 мА•ч и симметричный порт USB Type-C.

В соответствии с прежними данными, новинка будет нести на борту процессор Qualcomm Snapdragon 855 (восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 640), а также 6 Гбайт оперативной памяти. Операционная система – Android 9 Pie.

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По материалам 3dnews.ru
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