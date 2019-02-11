В Украине упрощен порядок «строительной амнистии»

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С 18 января 2019 года вступил в силу приказ Минрегиона от 14.12.2018 № 342, которым утверждены Изменения к Порядку проведения технического обследования и принятия в эксплуатацию индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения, по классу последствий (ответственности) относящихся к объектам с незначительными последствиями (СС1), построенные на земельном участке соответствующего целевого назначения без разрешительного документа на выполнение строительных работ.
Об этом говорится на сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции.
Эти изменения направлены на упрощение и ускорение процедуры «строительной амнистии».
На сегодня из приложений к Порядку №158, утвержденному приказом Минрегиона от 03.07.2018 №158, исключена информация о соответствии места расположения объекта строительства требованиям государственных строительных норм. Ранее такая отметка от местного органа градостроительства и архитектуры была обязательной.
Теперь можно подать заявление о принятии в эксплуатацию самовольно построенного объекта и всех необходимых документов через электронную систему осуществления декларативных и разрешительных процедур в строительстве.
Сейчас прорабатываются технические вопросы о возможности подачи соответствующих документов.
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