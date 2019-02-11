Межбанк: доллар подняли действия валютных спекулянтов и придержки СКВ экспортерами

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в среду относительно доллара на 8,53 коп., на торгах четверга понизился на 6,72 коп., оказавшись на уровне 27,1600 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 14-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 4,56 коп., составил 27,1360 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 14 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,110/27,135 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 10.07 на цифре 27,08/27,13 UAH/USD.

Вскоре темп коррекции упал, и безналичная пара доллар-гривня, сузив спред, обосновалась на отметке 27,09/27,12 UAH/USD, которую не покидала до 11.07 Киева. В указанный час маржа котировок «американца» стала еще уже (27,09/27,11 UAH/USD), и словно ожидая этого «сигнала» на рынок вышли агрессивно настроенные покупатели СКВ.

Собственно, с 08 февраля эти «визиты» «валютных хулиганов», пытавшихся «качнуть» отечественный валютный рынок, стали регулярными. Спрос со стороны этих «злоумышленников» был низколиквидным, однако присутствовавшие на рынке экспортеры с этого момента стали «жестче» «придерживать» валюту, обеспечивая ее динамичное подорожание отсутствием продаж.

К 11.32 «американец» на межбанке вырос до 27,13/27,17, а подключившиеся к спекулянтам со своим спросом нерезиденты подняли цену СКВ около 11.55 Киева до 27,16/27,19 UAH/USD.

Восходящий тренд пары доллар-гривня сохранился до 12.20, подняв курс до 27,19/27,22 UAH/USD, и на этой отметке в игру вступили экспортеры, начав продажи. Это понизило цену СКВ до 27,18/27,20 UAH/USD по состоянию на 12.55 Киева.

После 13.50 продажи доллара прекратились, оставив межбанк на «попечении» спекулянтов, которые не оставили свои попытки раскачать рынок, сопровождаемые ростом цен «американца». Вначале до 27,20/27,24, а спустя час, на 15.00 Киева к отметке 27,220/27,265 UAH/USD, сопровождаясь нулевой, по сути, ликвидностью на фоне уже опустевшего рынка.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.

На цифре 27,220/27,265 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 14 февраля.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1600 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,91% с 27,6883 UAH/USD до 27,1600 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.

На Depo рынке 14 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00% годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,00 годовых), доллар – по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 14 февраля, сохранив «бычий» тренд.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,19 / 27,23

евро – 30,66 / 30,68

российский рубль – 0,407 / 0,408

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