ГФС оштрафовала всех, кого проверяла

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Нарушения установлены в 100% проведенных проверок.
Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
Согласно информационным базам данных ГФС в Украине, 130 тыс. субъектов хозяйствования зарегистрировали 308 тысяч РРО и 292 тыс. книг учета расчетных операций, через которые проводятся расчетные операции в сфере торговли и услуг.
ГФС сообщает, что под постоянным вниманием подразделений контроля за расчетными операциями ГФС пребывают более 1,4 млн. физических лиц – предпринимателей плательщиков единого налога.
В 2018 году подразделениями контроля за наличным оборотом проведено 16,9 тыс. проверок (14,7 тыс. фактических проверок и принято участие в 2,2 тыс. проверок).
По результатам проведенных в 2018 году фактических проверок к субъектам хозяйствования применены 442,8 млн грн штрафных (финансовых) санкций и 494,8 млн грн – по результатам документальных.
Все без исключения проверки организуются при наличии рисков в хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования.
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