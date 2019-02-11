Всемирный банк планирует выделить $200 млн украинским аграриям

Во Всемирном банке готовятся запустить программу по предоставлению кредитных гарантий украинским аграрным компаниям. Сумма гарантий может составить около 200 миллионов долларов.

Отмечается, что гарантии украинские аграрные компании должны получить до конца июня 2019 года, когда во Всемирном банке завершится фискальный год.

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«Планируем запустить программу на 200 млн долларов для поддержки роста сельского хозяйства в Украине. Мы стараемся сделать так, чтобы благодаря этой гарантии в течение этого фискального года Украина привлекла 1 млрд долларов», — сообщил вице-президент Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер.

По его словам, начиная со следующего фискального года (с 1 июля 2019 года) Всемирный банк может выделить такую же сумму кредитных гарантий Украине.