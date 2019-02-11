Кредитки, по которым можно долго не платить



Льготный период – одна из ключевых функций любой кредитной карты. Он определяет срок бесплатного пользования кредитным лимитом. Многие, конечно же, учитывают это при выборе карточки.

Чтобы вы не тратили время на изучение всех этих скучных “карточных” договоров, Finance.ua подобрал для вас:

В новом материале журналисты Finance.ua рассказывают о льготных периодах:

Кредитной карты monobank

Freecard gold от Банка Кредит Днепр

«ВсеМожу» от ПУМБ

Card Blanche White от Идея Банка

EasyPay от Банка Форвард

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения кредитных карт в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредитной карты и с другими условиями (лимит, обслуживание и т. п.) – у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимую именно вам кредитную карту.