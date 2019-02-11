В марте прошлого года проекты по первичному размещению токенов привлекли $5,8 млрд, теперь этот показатель опустился ниже $300 миллионов.

Объемы инвестирования в ICO-стартапы сократились на 94% за последние десять месяцев, по результатам исследования портала CoinShedule. В марте 2018 г. проекты по первичному размещению токенов привлекли $5,8 млрд, к январю 2019 г. сумма сократилась до $291 миллиона.

Несмотря на подобное снижение, текущие показатели на 72% превышают аналогичные данные апреля 2017 года. По словам аналитиков, несмотря на прошлогоднее падение рынка цифровых денег, предприниматели продолжали запускать ICO, многим из них пришлось закрыться, а 80% кампаний по сбору средств были организованы мошенниками.