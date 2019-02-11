Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В марте прошлого года проекты по первичному размещению токенов привлекли $5,8 млрд, теперь этот показатель опустился ниже $300 миллионов.
Объемы инвестирования в ICO-стартапы сократились на 94% за последние десять месяцев, по результатам исследования портала CoinShedule. В марте 2018 г. проекты по первичному размещению токенов привлекли $5,8 млрд, к январю 2019 г. сумма сократилась до $291 миллиона.
Несмотря на подобное снижение, текущие показатели на 72% превышают аналогичные данные апреля 2017 года. По словам аналитиков, несмотря на прошлогоднее падение рынка цифровых денег, предприниматели продолжали запускать ICO, многим из них пришлось закрыться, а 80% кампаний по сбору средств были организованы мошенниками.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина снижает потребление газа ежегодно, отмечает ПорошенкоВчера, 14:15 - 779 13
Жители столицы получат в феврале новые платежки за отоплениеВчера, 15:00 - 2266 11
Лидеры АЗС по качеству топлива - исследование (инфографика)Вчера, 16:00 - 6072 9
Поможет украинцам? Создан гаджет для обоюдного согласия на сексВчера, 00:00 - 3774 9
Андрей Зинченко: нормы потребления газа без счетчика. Вчера, сегодня, завтра (часть 1)Вчера, 10:30 - 540 8
Лидеры АЗС по качеству топлива - исследование (инфографика)Вчера, 16:00 - 6072 9
Lufthansa судится с пассажиром, который сэкономил 2 тысячи евроВчера, 09:30 - 3655 7
За неуплату коммунальных услуг будут переводить с наличной субсидии на безналичнуюВчера, 10:15 - 2607 1
Жители столицы получат в феврале новые платежки за отоплениеВчера, 15:00 - 2266 11
В следующем году литовцам будут выдавать талоны на едуВчера, 10:30 - 1684 7
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалонеВчера, 15:10 - 270
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)Позавчера, 12:10 - 630
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)11.02.2019, 13:10 - 808
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 1519 2
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 2267 4