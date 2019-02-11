Сколько зарабатывают в Германии менеджеры и ведущие специалисты

Кадровый портал StepStone оценил 85 тысяч отчетов немецких компаний по зарплатам за 2019 год.

Результаты проведенного анализа опубликованы в газете Berliner Morgenpost.

Самое высокое годовое жалование – у ведущих банкиров: в среднем 70 800 евро. За ними следуют специалисты и менеджеры фармацевтической отрасли (70 000 евро) и автомобильной промышленности (67 900 евро).

В обзоре зарплат по профессиональным группам отмечается, что более всего ценят врачей. В особенности стоматологов. Их зарплаты в среднем составляют 77 400 евро. На втором месте – финансисты (72 200 евро). На третьем – консультанты по финансам, по комплаенсу и менеджеры банков (64 200 евро).

Высокие зарплаты также у востребованных ИТ-специалистов и инженеров. Свыше 70 тысяч евро получают инженеры-промышленники, ученые в области экономики, математики и информационных технологий.

Квалифицированные работники и представители руководящего звена компаний в среднем по стране зарабатывают около 58 100 евро в год (4842 евро в месяц).

При этом есть существенное различие по регионам. На Западе страны они зарабатывают гораздо больше, чем в Восточно-Германских землях.