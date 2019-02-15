В Германии растет дефицит рабочей силы

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Нехватка рабочих рук в ФРГ особенно ощущается в сфере ухода. Исправить ситуацию может правильная политика руководства страны в сфере трудовой миграции.
К такому выводу пришли эксперты Института исследования занятости и Университета Кобурга, передает dpa.
Немецкое общество стареет. Образовавшийся недостаток квалифицированных кадров может восполнить иммиграция. В ближайшие годы рынок труда будет нуждаться примерно в 260 тысячах иностранцев ежегодно.
Без миграции к 2060 году предложение рабочей силы может сократиться примерно на треть.
По мнению исследователей, иммиграция в Германию из других стран ЕС в ближайшие годы будет снижаться из-за постепенного выравнивания уровня жизни в Евросоюзе. Поэтому становится все более важной иммиграция из стран, не входящих в ЕС.
Для того чтобы уменьшить спад предложения рабочей силы до «экономически приемлемого уровня», ежегодно в среднем требуется 114 тысяч новых работников из других стран ЕС и 146 тысяч из третьих стран.
Однако по мере сокращения иммиграции из стран ЕС потребность в иммигрантах из третьих стран будет расти.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
От 60 тыс. грн: кому предлагают самую высокую зарплатуПозавчера, 14:00 - 50167 12
Китайские фабрики за четыре года сократили до 40% сотрудников и заменили их роботамиВчера, 02:00 - 1120 10
Каких специалистов не хватает на рынкеВчера, 12:00 - 3867 9
Как менялся уровень безработицы в Украине за последние шесть лет (инфографика)Вчера, 14:00 - 974 3
Лидеры по картам лояльности среди АЗС - исследование (инфографика)Позавчера, 16:00 - 2295 3
Каких специалистов не хватает на рынкеВчера, 12:00 - 3867 9
Какие квартиры чаще всего арендуютВчера, 16:00 - 1347
Евростат назвал страну-лидера "зеленой энергетики"Вчера, 10:00 - 1294 1
Названы профессии, по которым наибольшее количество вакансийВчера, 22:00 - 1110 1
Обвал авторынка в Европе: продажи падают пятый месяц подрядВчера, 20:00 - 1046
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)Позавчера, 12:10 - 1266
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 660
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 1727
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 1007
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)11.02.2019, 13:10 - 1047