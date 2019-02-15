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В Германии растет дефицит рабочей силы

В Германии растет дефицит рабочей силы

Нехватка рабочих рук в ФРГ особенно ощущается в сфере ухода. Исправить ситуацию может правильная политика руководства страны в сфере трудовой миграции.

К такому выводу пришли эксперты Института исследования занятости и Университета Кобурга, передает dpa.

Немецкое общество стареет. Образовавшийся недостаток квалифицированных кадров может восполнить иммиграция. В ближайшие годы рынок труда будет нуждаться примерно в 260 тысячах иностранцев ежегодно.

Без миграции к 2060 году предложение рабочей силы может сократиться примерно на треть.

По мнению исследователей, иммиграция в Германию из других стран ЕС в ближайшие годы будет снижаться из-за постепенного выравнивания уровня жизни в Евросоюзе. Поэтому становится все более важной иммиграция из стран, не входящих в ЕС.

Для того чтобы уменьшить спад предложения рабочей силы до «экономически приемлемого уровня», ежегодно в среднем требуется 114 тысяч новых работников из других стран ЕС и 146 тысяч из третьих стран.

Однако по мере сокращения иммиграции из стран ЕС потребность в иммигрантах из третьих стран будет расти.

Мои Fiнансы:

  • В Германии ценят врачей. В особенности стоматологов. Их зарплаты в среднем составляют 77 400 евро.
  • На втором месте – финансисты (72 200 евро).
  • На третьем – консультанты по финансам, по комплаенсу и менеджеры банков (64 200 евро).
  • Квалифицированные работники и представители руководящего звена компаний в среднем по стране зарабатывают около 58 100 евро в год (4842 евро в месяц).
По материалам Finance.UA
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