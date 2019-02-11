В Минобразования рассказали, сколько потратили на ремонт школ

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На ремонтные работы в школах в Украине к новому учебному 2018/2019 году потратили свыше 760 млн грн.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
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“760 млн 382,54 тыс. грн всего потрачено на ремонтные работы. 95 млн 516,43 тыс. грн – средства Государственного фонда регионального развития”, – отметили в Министерстве.
Так, по данным МОН, к новому учебному 2018/2019 году 24 школы были построены / достроены / реконструированы / капитально отремонтированы, 10 из них – за софинансирование из ГФРР.
Больше всего таких школ в Днепропетровской области – 5, Донецкой – 4 и Винницкой – 2.
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