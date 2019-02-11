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НБУ оптимизирует порядок межбанковского перевода средств

НБУ оптимизирует порядок межбанковского перевода средств

Национальный банк планирует оптимизировать порядок межбанковского перевода средств в национальной валюте.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Для этого регулятор предлагает для общественного обсуждения проект постановления Правления Национального банка Украины “Об утверждении Изменений к Инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте” (далее – Проект).

Цель разработки проекта:

  • обеспечение консолидации норм по вопросам открытия и закрытия корреспондентских счетов банков в национальной и иностранной валюте в одном нормативно-правовом акте Национального банка;
  • совершенствование технологии работы системы электронных платежей Национального банка (далее – СЭП) в файловом режиме для обеспечения завершенности расчетов в СЭП на конец банковского дня;

Проектом предлагается:

  • предусмотреть применение электронной подписи при формировании межбанковского электронного расчетного документа (вместо электронной цифровой подписи);
  • исключить из Инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте нормы об открытии / закрытии корреспондентских счетов банков-резидентов в национальной валюте, поскольку эти вопросы в дальнейшем будут регулироваться Инструкцией о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, изложенной в новой редакции (кроме порядке открытия/закрытия корреспондентского счета банка, филиала иностранного банка в Национальном банке для работы в СЭП).
По материалам УНН
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