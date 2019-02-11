НБУ оптимизирует порядок межбанковского перевода средств

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Национальный банк планирует оптимизировать порядок межбанковского перевода средств в национальной валюте.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Для этого регулятор предлагает для общественного обсуждения проект постановления Правления Национального банка Украины “Об утверждении Изменений к Инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте” (далее – Проект).
Цель разработки проекта:
Проектом предлагается:
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