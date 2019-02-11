НБУ оптимизирует порядок межбанковского перевода средств

Национальный банк планирует оптимизировать порядок межбанковского перевода средств в национальной валюте.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Для этого регулятор предлагает для общественного обсуждения проект постановления Правления Национального банка Украины “Об утверждении Изменений к Инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте” (далее – Проект).

Цель разработки проекта:

обеспечение консолидации норм по вопросам открытия и закрытия корреспондентских счетов банков в национальной и иностранной валюте в одном нормативно-правовом акте Национального банка;

совершенствование технологии работы системы электронных платежей Национального банка (далее – СЭП ) в файловом режиме для обеспечения завершенности расчетов в СЭП на конец банковского дня;

Проектом предлагается:

предусмотреть применение электронной подписи при формировании межбанковского электронного расчетного документа (вместо электронной цифровой подписи);