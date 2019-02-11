В Греции арестовали работников типографии, напечатавших 200 тысяч долларов

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В Греции арестовали семь человек после того, как правоохранители обнаружили на складе пачки фальшивых 100-долларовых банкнот.
Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на международное информационное агентство Associated Press.
“Семеро мужчин были арестованы в северной Греции после того, как полиция конфисковала пачки поддельных купюр в 100 долларов США, спрятанных на складе, общей номинальной стоимостью 200 000 долларов США”, – говорится в сообщении.
Все подозреваемые являются греками в возрасте от 40 до 64 лет. Часть задержанных – бывшие работники типографии. На данный момент еще троих мужчин разыскивают для допроса.
Представитель региональной полиции генерал-лейтенант Милтиадис Пурсанидис заявил, что фальшивые деньги были высокого качества и не будут обнаруживаться обычными сканирующими устройствами. По его словам, деньги предназначались для распространения в близлежащих компаниях, занимающихся импортом и туризмом.
Он также добавил, что фальшивомонетчики успели продать банкноты с номинальной стоимостью 10 000 долларов за 2,5 тысячи долларов.
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