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НБУ назвал ТОП-5 стран по денежным переводам в Украину (инфографика)

НБУ назвал ТОП-5 стран по денежным переводам в Украину (инфографика)

Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств за 2018 год вырос на 24,3%. В 2017 году в пределах Украины переведено более 120,5 млрд грн или 4 456 млн долл. США в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

92% внутригосударственных переводов осуществляют системы, созданные небанковскими учреждениями.

В течение 2018 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.

В разрезе стран объем переводов через системы перевода средств распределился следующим образом:

В Украину:

  • Из США – 17%;
  • Из Израиля – 13%;
  • Из России – 9%;
  • Из Италии – 8%;
  • Из Польши – 7%;
  • Из других стран (221 стран) – 46%;

Из Украины:

  • В Россию – 36%;
  • В Грузию – 10%;
  • В Китай – 6%;
  • В Азербайджан – 6%;
  • В Узбекистан – 4%;
  • В другие страны (192 страны) – 38%.

По материалам Finance.UA
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