НБУ назвал ТОП-5 стран по денежным переводам в Украину (инфографика)

Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств за 2018 год вырос на 24,3%. В 2017 году в пределах Украины переведено более 120,5 млрд грн или 4 456 млн долл. США в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

92% внутригосударственных переводов осуществляют системы, созданные небанковскими учреждениями.

В течение 2018 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.

В разрезе стран объем переводов через системы перевода средств распределился следующим образом:

В Украину:

Из США – 17%;

– 17%; Из Израиля – 13%;

Из России – 9%;

Из Италии – 8%;

Из Польши – 7%;

Из других стран (221 стран) – 46%;

Из Украины: