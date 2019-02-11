НБУ назвал ТОП-5 стран по денежным переводам в Украину (инфографика)

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Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств за 2018 год вырос на 24,3%. В 2017 году в пределах Украины переведено более 120,5 млрд грн или 4 456 млн долл. США в эквиваленте.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
92% внутригосударственных переводов осуществляют системы, созданные небанковскими учреждениями.
В течение 2018 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.
В разрезе стран объем переводов через системы перевода средств распределился следующим образом:
В Украину:
Из Украины:
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