Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 136 0

СБУ изъяла рекордную партию янтаря

СБУ изъяла рекордную партию янтаря

Сотрудники Службы безопасности блокировали в Одесской области деятельность подпольного промышленного комплекса по обработке янтаря, изъяв свыше 6,5 тонн драгоценных камней, незаконно добытых на территории Житомирской и Ровенской областей, — сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальное производство организовал в одном из населенных пунктов Одесской области уроженец страны Восточной Азии, ныне – гражданин Украины.

«В специальном комплексе делец оборудовал складские помещения, цех со спецоборудованием для огранки янтаря-сырца и построил мини-общежитие для работников. Как рабочую силу он использовал выходцев из Средней Азии, которые проживают на территории Украины», — говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, на нелегальном производстве одновременно могло работать более полусотни рабочих. Готовый товар из «солнечного камня» делец переправлял контрабандой через свои связи в одну из стран Азии.

По материалам Hubs
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:СБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина