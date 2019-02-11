СБУ изъяла рекордную партию янтаря

Сотрудники Службы безопасности блокировали в Одесской области деятельность подпольного промышленного комплекса по обработке янтаря, изъяв свыше 6,5 тонн драгоценных камней, незаконно добытых на территории Житомирской и Ровенской областей, — сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальное производство организовал в одном из населенных пунктов Одесской области уроженец страны Восточной Азии, ныне – гражданин Украины.

«В специальном комплексе делец оборудовал складские помещения, цех со спецоборудованием для огранки янтаря-сырца и построил мини-общежитие для работников. Как рабочую силу он использовал выходцев из Средней Азии, которые проживают на территории Украины», — говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, на нелегальном производстве одновременно могло работать более полусотни рабочих. Готовый товар из «солнечного камня» делец переправлял контрабандой через свои связи в одну из стран Азии.